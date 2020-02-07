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Малоснежная зима может привести к снижению популяции некоторых видов речных рыб

06:29, 07.02.2020
Малоснежная зима может привести к снижению популяции некоторых видов речных рыб
Фото: pixabay.com

Из-за малого количества снега в весенний сезон условия нереста для рыб могут оказаться неблагоприятными, что приведет к снижению популяции некоторых видов речных рыб. Об этом заявила Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Как сообщают «Известия», маловодье пагубно отразится на условиях размножения тех рыб, которые откладывают икру в растительности. При малом количестве снега вода слишком быстро уходит, из-за чего икра погибает. Таким образом, уже через два-три года популяция лещей, сазанов, плотвы, красноперки, воблы и карася может сократиться на 20—30%.

Ранее Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело из-за резкого снижения уровня в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.

Общество Татарстан
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