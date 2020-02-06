В Казани проходит масштабное совещание по развитию парусного спорта в России

Фото: «Реальное время»

6 февраля в казанском отеле «Регата» начал свою работу Всероссийский семинар специалистов по парусному спорту с участием региональных и международных федераций. В столицу Татарстана приехали представители 24 региональных федераций. Всего в состав Всероссийской федерации входит 41 организация.

Исполнительный директор Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Павел Александрович Соболев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказал о целях и задачах совещания:

— Впервые за долгие годы работы Всероссийской федерации парусного спорта по инициативе региональной федерации Республики Татарстан был проведен данный семинар. Собрались представители всех региональных федераций. Мероприятие было ознаменовано тем, что есть необходимость развития парусного спорта в России. Есть указание президента РФ Владимира Путина о том, что 55 процентов населения страны должны заниматься массовыми видами спорта. Мы как раз входим в категорию доступных видов. Наша задача на сегодняшний день — обеспечивать массовость.

На семинаре мы провели ряд встреч, обсудили проблемы отрасли, проговорили цели и задачи, которые необходимы для выполнения поручения президента. Говорили также о проектах импортозамещения, о проектах развития инфраструктуры, о вопросах регулирования и развитии яхтенного туризма и парусного спорта. По результатам семинара будет подписал меморандум. Надеемся, что подобные встречи станут ежегодными.

Нынешний формат нам интересен тем, что идет информационный поток от организаций самого разного уровня. Нынешний круглый стол позволил нам обсудить все наболевшие проблемы и регионов, и центральной части страны, взаимоотношения с профильными спортивными министерствами: Минспорт, Минтранс, Минэкономразвития, Минпромторг. В каждом регионе есть отраслевые партнеры, для которых парусный спорт является профильным. В Татарстане это Зеленодольский завод имени Горького. Также при поддержке председателя попечительского совета парусного спорта РТ, министра промышленности и торговли Каримова Альберта Анваровича, по поручению президента республики Рустама Минниханова было проведено совещание по развитию инфраструктуры на реках Волга и Кама. Прорабатывался вопрос импортозамещения, то есть производства спортивных судов на территории Республики Татарстан. Была очень плодотворная работа, которая в ближайшее время даст перспективы развития.

— Какие ключевые проблемы обсудили на совещании?

— У нас в отрасли катастрофически не хватает матчасти, то есть самих лодок. Также есть проблемы с тренерским составом. И, конечно же, серьезно стоит вопрос с инфраструктурой. Развитие всех этих трех направлений дает возможность развиваться всей отрасли. На сегодня есть предпосылки, которые позволяют нам считать, что мы в начале длинного пути, который позволит сделать прорыв в развитии данного вида спорта.

На совещании мы увидели отклик от регионов, каждый из которых готов внести свой вклад и видит пути решения. Все перспективы есть в Республике Татарстан, здесь сложились правильные условия развития, есть поддержка на уровне правительства и отраслевых партнеров, есть доступ к воде и акватории, есть клубы. Также две спортсменки из зеленодольского клуба «Дельфин» вошли в молодежную сборную в этом году, выполнив норматив кандидатов в мастера спорта. Это очень серьезный прорыв для республики в парусном спорте. Тут есть системный подход и системное желание дать новый виток маломерному флоту, парусному спорту, спортивной составляющей, есть желание развить военно-патриотическое направление в парусном спорте и парусном туризме.

В конце первого дня совещания региональной федерации парусного спорта РТ от Всероссийской федерации был вручен спортивный швертбот под названием «Неубиваемый оптимист».

Как отмечают в ВФПС, это абсолютно новая разработка лодки, которая имеет все шансы стать массовым классом в России. Модель используется детьми начальной подготовки в первый год обучения. Лодка-тренажер не ломается, не тонет, абсолютно безопасна. Ее корпус практически неразрушимый, также он не оставляет царапин для других судов. Данный экземпляр будет отправлен в Болгар.

Производитель — «Безопасные-Лодки.РФ», город Долгопрудный Московской области. Лодка полностью сделана из российских материалов. В полной комплектации цена экземпляра составляет 85 000 рублей. Импортные аналоги стоят 250 — 300 000 рублей.