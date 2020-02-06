Новости спорта

20:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Билялов пропустил 3 шайбы за 7 минут от Финляндии и был заменен

20:20, 06.02.2020
Билялов пропустил 3 шайбы за 7 минут от Финляндии и был заменен
Фото: fhr.ru

В данную минуту сборная России по хоккею проводит матч против команды Финляндии в рамках Шведских игр.

За первые семь минут первого периода россияне пропустили три шайбы. На 37-й секунде счет открыл Теему Пулккинен, на 05:43 удвоил счет Йоонас Няттинен, а на 06:54 — Юлиус Юнттила довел дело до разгрома.

После этого вратарь Тимур Билялов был заменен на Александра Самонова.

Отметим, что этот матч стал дебютным для Билялова в составе сборной России. Ранее он был приглашен на предыдущий этап Евротура, но не провел ни одной встречи.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров