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Герман Греф допустил влияние коронавируса на российскую и мировую экономику

19:21, 06.02.2020
Герман Греф допустил влияние коронавируса на российскую и мировую экономику
Фото: tatarstan.ru

Глава Сбербанка Герман Греф на открытии «Школы 21» в Казани заявил, что коронавирус пока не влияет значимо на экономику и банковскую сферу.

«Но все будет зависеть от того сколько это продлится. Если долго, то влияние и на мировую, и на российскую экономику может быть очень серьезным», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее эксперты сообщили, что закрытие производств в Китае из-за коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе и в России.

Экономика Татарстан
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