Герман Греф допустил влияние коронавируса на российскую и мировую экономику

Глава Сбербанка Герман Греф на открытии «Школы 21» в Казани заявил, что коронавирус пока не влияет значимо на экономику и банковскую сферу.

«Но все будет зависеть от того сколько это продлится. Если долго, то влияние и на мировую, и на российскую экономику может быть очень серьезным», — передает его слова корреспондент «Реального времени».



Ранее эксперты сообщили, что закрытие производств в Китае из-за коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе и в России.