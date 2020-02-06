Глава Сбербанка Герман Греф прокатился в казанском метро
Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления Сбербанка Герман Греф прокатились в метро Казани. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы главы РТ Лаззат Хайдаров в Instagram.
Минниханов и Греф также обсудили вопросы внедрения новых безналичных способов оплаты за проезд, в том числе по биометрическим данным.
Напомним, сегодня в Казани открыли «Школу 21» от Сбербанка.Общество Татарстан
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