Рустам Минниханов и Герман Греф посетили выставку инновационных разработок Татарстана

Сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления Сбербанка Герман Греф ознакомились с выставкой инновационных разработок Республики Татарстан

Минниханову и Грефу рассказали об итогах экономического развития республики, реализации нацпроектов и республиканских программ, внедрении инструментов цифровизации. Свои проекты презентовали «УК ПЖКХ» — об оснащении мусорных баков датчиками, компания MILTIAD — о приборе для поиска координат возгорания в помещениях. Также Греф ознакомился с разработками по развитию медицинских симуляторов и роботов-тренажеров, передает пресс-служба президента РТ.

Затем вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов рассказал об инфраструктуре Иннополиса, в частности, о привлечении резидентов, реализации проектов специалистами Университета Иннополис, а также о взаимодействии со «Сбербанк-Технологиями».

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Сбербанка Герман Греф прибыл с рабочей поездкой в Казань.

