В Казани убрали детскую площадку у КЦ «Сайдаш», установленную к приезду Минниханова

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани установленная перед визитом Рустама Минниханова детская площадка у КЦ «Сайдаш» демонтирована. Об этом журналистам сообщила жительница Казани Гузель Сибгатуллина.

Детская площадка была установлена перед подведением итогов образовательного воркшопа. В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, представители министерств и ведомств республики. Перед началом заседания участники осмотрели выставку оборудования для дворовых территорий. Но спустя время детскую площадку увезли.

«Приколы нашего городка. Площадку перед КЦ «Сайдаш» внезапно поставили, потом так же внезапно демонтировали», — передает слова Сибгатуллиной «Татар-информ».

В КЦ прокомментировали, что площадка была выставлена в качестве презентации оборудования и не была установлена на грунте.