Каким будет «Наш двор»?

12:17, 31.01.2020 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском дворце культуры «Сайдаш» состоялось подведение итогов образовательного воркшопа в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, представители министерств и ведомств республики. Перед началом заседания его участники осмотрели выставку оборудования для дворовых территорий.

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