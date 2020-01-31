Каким будет «Наш двор»?

Сегодня в казанском дворце культуры «Сайдаш» состоялось подведение итогов образовательного воркшопа в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, представители министерств и ведомств республики. Перед началом заседания его участники осмотрели выставку оборудования для дворовых территорий.
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