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В Казани на транспортной развязке Ноксинского спуска появится мечеть и сквер

11:45, 06.02.2020
В Казани на транспортной развязке Ноксинского спуска появится мечеть и сквер
Фото: сборник документов мэрии

В Казани на транспортной развязке Ноксинского спуска планируется построить мечеть и сквер. Соответствующие данные опубликованы в сборнике документов мэрии.

«Проектом планировки территории предусмотрено размещение комплекса мечети и сквера на месте круговой транспортной развязки по улице Ноксинский спуск», — говорится в тексте постановления.

Так, согласно проекту, на улице появится т-образный перекресток, мечеть и сквер. Общая площадь здания будет составлять 2 980 кв. м. Планируется, что в мечеть ежедневно будут приходить 50 человек.

Также проектом предусматривается парковка на 72 машино-места. Общая площадь сквера составит 0,97 га.

Общественные обсуждения по проекту мечети на Ноксинском спуске проходили до 31 октября.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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