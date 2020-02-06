В Казани на транспортной развязке Ноксинского спуска появится мечеть и сквер

Фото: сборник документов мэрии

В Казани на транспортной развязке Ноксинского спуска планируется построить мечеть и сквер. Соответствующие данные опубликованы в сборнике документов мэрии.



«Проектом планировки территории предусмотрено размещение комплекса мечети и сквера на месте круговой транспортной развязки по улице Ноксинский спуск», — говорится в тексте постановления.

Так, согласно проекту, на улице появится т-образный перекресток, мечеть и сквер. Общая площадь здания будет составлять 2 980 кв. м. Планируется, что в мечеть ежедневно будут приходить 50 человек.

Также проектом предусматривается парковка на 72 машино-места. Общая площадь сквера составит 0,97 га.



Общественные обсуждения по проекту мечети на Ноксинском спуске проходили до 31 октября.