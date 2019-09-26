На Ноксинском спуске в Казани появятся мечеть и сквер

В Казани на транспортной развязке Ноксинского спуска планируется построить мечеть и сквер. Эти данные содержатся в сборнике документов мэрии.

Согласно проекту, на улице появится Т-образный перекресток, мечеть и сквер. Общая площадь здания будет составлять 2 980 кв. м. Планируется, что в мечеть ежедневно будут приходить 50 человек.

Кроме того, на ее территории предусмотрена парковка на 72 места. Общая площадь сквера составит 0,97 га.

Общественные обсуждения по проекту продлятся до 31 октября.

Напомним, в Камских Полянах достраивается вторая очередь экопарка, на его территории будут пруд, ельник и мини-скалодром.