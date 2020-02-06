На пожаре в Татарстане погибли два человека

На пожаре в Татарстане погибли двое — мужчина и женщина.

Сообщение о том, что в частном доме в деревне Вишневая Поляна произошел пожар поступило в экстренные службы в третьем часу ночи.

Приехавшие на место пожарные установили, что кровля дома полностью обрушилась, все здание охвачено огнем.

В 2.46 пожар был локализован, а после ликвидирован. Во время разбора завалов в передней комнате пожарные обнаружили тело 58-летнего мужчины, а позже и тело 57-летней женщины, передает «Татар-информ».

Общая площадь пожара составила 50 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.