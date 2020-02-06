Ушел из жизни американский актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.

«Для мира он был легендой, актером из «золотого века» кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», — написал его сын Майкл Дуглас в своем «Инстаграме».

Кирк Дуглас снялся в таких фильмах, как «Туз в рукаве» (Ace in the Hole, 1951), «Злые и красивые» (The Bad and the Beautiful, 1952), «Жажда жизни» (Lust for Life, 1956), «Тропы славы» (Paths of Glory, 1957), а также «Спартак» (Spartacus, 1960). Актер исполнил роли более чем в 80 кинокартинах, в 1996 году получил премию «Оскар» за выдающуюся карьеру.