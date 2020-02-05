В Татарстане депутатов закрепят за каждым ветераном Великой Отечественной войны

Члены регионального политического совета «Единой России» на сегодняшнем заседании предложили закрепить членов местных политсоветов и депутатов фракций партии за каждым участником и инвалидом Великой Отечественной войны. Инициатива была внесена после инцидента с похоронами ветерана Великой Отечественной войны Ханифа Ашрапова в Елабуге.

Секретарь единороссов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что в Елабугу для выяснения обстоятельств направлена рабочая группа.



«Нельзя проявлять черствость! Очень некрасивая история. Особенно в год 75-летия Победы», — цитирует его пресс-служба регионального отделения партии.

Напомним, что 31 января в Елабуге ушел из жизни 93-летний татарстанец — ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ашрапов. Когда его родственники обратились в военкомат, чтобы получить положенную выплату на захоронение, им ответили, что «такого человека не существует»: разные ведомства запутались в документах. А место под могилу выделили прямо на кладбищенской дорожке. Подробнее — в материале «Реального времени».

Инцидент раскритиковал президент Татарстана Рустам Минниханов. Накануне стало известно, что Ашрапова перезахоронят с почестями.