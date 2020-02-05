Рустам Минниханов жестко отреагировал на захоронение ветерана на дорожке кладбища

Президент Татарстана Рустам Минниханов жестко отреагировал на вопиющий случай в Елабуге, когда ветерану Великой Отечественной войны не нашли на кладбище достойного места, похоронив прямо на дороге, а его родственники столкнулись с рядом бюрократических препятствий при оформлении выплат на захоронение. Об этом на брифинге журналистам сообщила Лилия Галимова.

По словам пресс-секретаря президента РТ Лилии Галимовой, Минниханов отметил недопустимость такого равнодушного отношения к ветеранам, а чиновникам всех уровней республики поручил без промедления реагировать на подобные факты.

«Формальный подход и бюрократическое бездушие недопустимы. Президент еще раз обратил внимание, что ветераны должны быть окружены заботой», — подчеркнула Галимова.

Напомним, что 31 января в Елабуге ушел из жизни 93-летний татарстанец — ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ашрапов. Когда его родственники обратились в военкомат, чтобы получить положенную выплату на захоронение, им ответили, что «такого человека не существует»: разные ведомства запутались в документах. А место под могилу выделили прямо на кладбищенской дорожке. Подробнее — в материале «Реального времени».