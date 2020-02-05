Хуснуллин выступил против интеграции некоторых российских регионов

Предложения об объединении российских регионов являются провокационными, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уравнять тарифы на коммунальные услуги и социальные льготы региона с Санкт-Петербургом. Пресс-служба администрации города сообщила, что власти города и Ленинградской области начали работать над интеграционным планом, который позволит синхронизировать деятельность регионов в сферах социальной политики, транспортной инфраструктуры, обращения с отходами, здравоохранения и других.



«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть, надо находить пути взаимодействия», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, такие крупные агломерации, как московская, петербургская, екатеринбургская, казанская, должны работать по правилам как агломерация.