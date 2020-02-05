Суд в Татарстане дал мужчине 18 лет колонии за убийство 9-месячной девочки в присутствии 7-летнего брата

Верховный суд Татарстана приговорил 48-летнего жителя Казани к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью.

Установлено, что 5 августа 2019 года подсудимый распивал спиртные напитки вместе с сожительнице в ее квартире, там же находились временно проживающие в ней трое малолетних детей подруги женщины. Когда сожительница уснула, мужчина попытался накормить 9-месячную девочку детской смесью из бутылочки, однако девочка стала капризничать. Из-за этого подсудимый нанес ей многочисленные удары по различным частям тела, а также с силой бросил на диван в присутствии 7-летнего брата девочки. Она скончалась на месте от закрытой травмы головы.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.