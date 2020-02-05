Путин заявил, что у аптек, повысивших цены на медицинские маски, надо отбирать лицензии

Владимир Путин заявил, что аптеки, которые пытаются нажиться на повышении цен на медицинские маски и противовирусные препараты, необходимо отбирать лицензии. Такое заявление он сделал на встрече с членами правительства.

«Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», — сказал Путин после того, как вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что некоторые аптечные сети завышают цены, передает «Интерфакс».

Ранее на улицах Казани предприимчивые граждане начали продавать медицинские маски.

