В Татарстане 12 подростков обвиняются в 29 кражах, угонах и разбоях
Сотрудники Следкома по РТ завершили расследование дела молодежной группы, обвиняемой в серии преступлений 2017 года в Набережных Челнах, Мамадыше, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме. На счету группы, включавшей девушку и шесть несовершеннолетних парней, 23 кражи из магазинов на сумму около 400 тысяч рублей, а также грабеж, разбой, угон, хулиганство и побои.
Расследованием дела занимался 3-й отдел Следкома по РТ.
По версии следствия, участники группы причастны к нападению на взрослого мужчину в Челнах — ему распылили газовый баллончик в лицо, затем избили и забрали 20 тысяч рублей. Там же, в автограде, от действий четверых участников группы пострадал магазин, в который парни зашли, разбив стеклянную дверь, и вынесли водку, сигареты, жвачки и шоколад на 60 тысяч рублей с лишним.
Материалы направлены в Набережночелнинский горсуд, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ. Процесс будет закрытым, поскольку на данный момент четверо участников группы остаются несовершеннолетними.
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