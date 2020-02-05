В Татарстане 12 подростков обвиняются в 29 кражах, угонах и разбоях

Фото: «Реальное время»

Сотрудники Следкома по РТ завершили расследование дела молодежной группы, обвиняемой в серии преступлений 2017 года в Набережных Челнах, Мамадыше, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме. На счету группы, включавшей девушку и шесть несовершеннолетних парней, 23 кражи из магазинов на сумму около 400 тысяч рублей, а также грабеж, разбой, угон, хулиганство и побои.



Расследованием дела занимался 3-й отдел Следкома по РТ.

По версии следствия, участники группы причастны к нападению на взрослого мужчину в Челнах — ему распылили газовый баллончик в лицо, затем избили и забрали 20 тысяч рублей. Там же, в автограде, от действий четверых участников группы пострадал магазин, в который парни зашли, разбив стеклянную дверь, и вынесли водку, сигареты, жвачки и шоколад на 60 тысяч рублей с лишним.

Материалы направлены в Набережночелнинский горсуд, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ. Процесс будет закрытым, поскольку на данный момент четверо участников группы остаются несовершеннолетними.

