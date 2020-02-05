Прифтис о матче с «Ритасом»: «Это одна из важнейших игр в сезоне»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча Кубка Европы против литовского «Ритаса».

«Это одна из важнейших игр в сезоне, к которой мы подошли с двумя поражениями. Но нам нужно смотреть вперед. Нам нужно лучше играть в защите и больше отдаваться игре. Что касается «Ритаса», то нужно контролировать их трехочковые броски и подборы», — считает Прифтис.

Напомним, что первый матч этих команд закончился гостевой победой УНИКСа — 91:86.

После четырех туров в группе G все команды имеют по две победы при двух поражениях. По разнице мячей УНИКС занимает второе место в таблице.