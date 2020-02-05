В соцсетях благодарят врача из Татарстана, который из-за наплыва пациентов вел прием в коридоре

В социальной сети набирает популярность пост благодарности одного из пациентов Нижнекамской поликлиники. Пользователь благодарит молодого врача, который вел прием пациентов прямо в коридоре поликлиники.

«Народу, было очень много, в кабинете мест не было, так как все врачи принимали пациентов. Вот так этот человек вышел из ситуации, просто подвинул стул к подоконнику и параллельно вел прием. При этом отлично, все объяснил и прописал лечения», — описал ситуацию пользователь Данил.



Пост стремительно набирает популярность. В комментариях люди выражают свою благодарность медику. Прошлые пациенты врача отзываются о нем как об очень отзывчивом и ответственном человеке.

«Это Фролов. Врач, который всегда поможет больному. У нас была ситуация, когда все врачи пинали нас из кабинета в кабинет, и только он оказал нам помощь. Прошло уже 4 года, но я ему до сих пор очень благодарна, что не оставил нас умирать. Единственный врач, кто вошел в наше положение. Он тогда только начинал работать», — пишет Лейсан Садыкова.