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В соцсетях благодарят врача из Татарстана, который из-за наплыва пациентов вел прием в коридоре

12:18, 05.02.2020 1
В соцсетях благодарят врача из Татарстана, который из-за наплыва пациентов вел прием в коридоре

В социальной сети набирает популярность пост благодарности одного из пациентов Нижнекамской поликлиники. Пользователь благодарит молодого врача, который вел прием пациентов прямо в коридоре поликлиники.

«Народу, было очень много, в кабинете мест не было, так как все врачи принимали пациентов. Вот так этот человек вышел из ситуации, просто подвинул стул к подоконнику и параллельно вел прием. При этом отлично, все объяснил и прописал лечения», — описал ситуацию пользователь Данил.

Пост стремительно набирает популярность. В комментариях люди выражают свою благодарность медику. Прошлые пациенты врача отзываются о нем как об очень отзывчивом и ответственном человеке.

«Это Фролов. Врач, который всегда поможет больному. У нас была ситуация, когда все врачи пинали нас из кабинета в кабинет, и только он оказал нам помощь. Прошло уже 4 года, но я ему до сих пор очень благодарна, что не оставил нас умирать. Единственный врач, кто вошел в наше положение. Он тогда только начинал работать», — пишет Лейсан Садыкова.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:31
    Благодаря таким врачам - по призванию от Бога, еще теплится наша отечественная медицина! Благодарность его родителям за правильное воспитание своего ребенка!
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