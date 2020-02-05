Бибрас Натхо: «Рубин» — это особое время для меня»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо вспомнил о времени, проведенном в казанском «Рубине».

«Кафанов был первым, кто приехал смотреть на меня 14 лет назад, когда я еще играл в Израиле. И я работал с ним в Казани несколько лет, это особое время для меня. Что касается Ромы, то мы выиграли с ним кубки за «Рубин» и побеждали в чемпионате с ЦСКА. Это тоже особые моменты моей карьеры, и здорово увидеть его снова. И, конечно, есть что вспомнить.



У меня много друзей как в Москве, так и в Казани. Это хорошая часть моей жизни и карьеры. Мы взяли кубок, играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Конечно, иногда скучаю. Но надо идти вперед.

Мы проводили сбор в Турции, и «Рубин» оказался там же. Слуцкий приехал к нам с Бэмби (прозвище Зорана Тошича, — прим. ред.). Мы работали с ним и хотели увидеться. Встретились в отеле. Исключительно дружеское общение, никакого бизнеса. Слуцкий — хороший тренер. Сейчас он пришел в «Рубин» и начал новый этап своей карьеры. Желаю ему и казанцам удачи», — сказал Натхо.

Напомним, перед началом нынешнего сезона появлялись слухи о возможном возвращении Натхо в «Рубин», однако он подписал контракт с сербским «Партизаном».