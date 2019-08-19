Бибрас Натхо стал игроком сербского «Партизана»
Полузащитник сборной Израиля по футболу Бибрас Натхо подписал контракт с «Партизаном», информирует официальный «Твиттер» сербской команды.
По сообщениям из СМИ, срок контракта с игроком составил 3 года.
Ранее сообщалось, что Бибрас Натхо не смог найти команду в России и будет выступать за один из турецких клубов.
Напомним, Натхо выступал за казанский «Рубин» с 2010 по 2013 годы, где забил 21 гол в 104 матчах.СпортФутбол Татарстан
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