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Бибрас Натхо стал игроком сербского «Партизана»

16:56, 19.08.2019
Бибрас Натхо стал игроком сербского «Партизана»
Фото: pfc-cska.com

Полузащитник сборной Израиля по футболу Бибрас Натхо подписал контракт с «Партизаном», информирует официальный «Твиттер» сербской команды.

По сообщениям из СМИ, срок контракта с игроком составил 3 года.

Ранее сообщалось, что Бибрас Натхо не смог найти команду в России и будет выступать за один из турецких клубов.

Напомним, Натхо выступал за казанский «Рубин» с 2010 по 2013 годы, где забил 21 гол в 104 матчах.

СпортФутбол Татарстан
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