Бибрас Натхо стал игроком сербского «Партизана»

Полузащитник сборной Израиля по футболу Бибрас Натхо подписал контракт с «Партизаном», информирует официальный «Твиттер» сербской команды.

По сообщениям из СМИ, срок контракта с игроком составил 3 года.

Ранее сообщалось, что Бибрас Натхо не смог найти команду в России и будет выступать за один из турецких клубов.

Напомним, Натхо выступал за казанский «Рубин» с 2010 по 2013 годы, где забил 21 гол в 104 матчах.