Футболист Тарасов назвал Татарстан передовым в плане электронных госуслуг

Проходящий просмотр в казанском «Рубине» полузащитник Дмитрий Тарасов назвал Татарстан передовым регионом по качеству электронных госуслуг. Об этом футболист заявил в своем «Инстаграм».

«Как только захожу на Sports.ru посмотреть счет матчей, сразу вижу новости про себя. То сторис, то посты в инстаграме. Друзья уже шутят, что такими темпами можно выкладывать у себя рассылку МЧС о ветре и снеге — сразу появится во всех новостях.



Вон ВВ (Владимир Путин, — прим. ред.) сказал, что нужно сделать везде во всех регионах электронные приложения для коммуникации власти и людей. Пока делают, могу свою площадку предоставить, раз так читают. Зря что ли в самый передовой, в плане электронных госуслуг, Татарстан приехал!» — написал Тарасов (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, Тарасов на данный момент находится вместе с «Рубином» на втором предсезонном сборе в Турции. Футболист полгода оставался без клуба и проходит в казанской команде просмотр. Сообщалось, что пока руководство «Рубина» не предлагало Тарасову контракт.