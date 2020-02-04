«Победа» вернет деньги ветерану Великой Отечественной войны, которого отказалась сажать на купленное место

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания «Победа» вернет деньги ветерану Великой Отечественной войны, которого отказались посадить на его место в самолете маршрута Казань — Сочи.

Ранее дочка ветерана Великой Отечественной войны Абдуллазяна Халимова пожаловалась на отношение сотрудников авиакомпании «Победа» к своему отцу. По ее словам, пожилых людей заставили сидеть в узких креслах, тогда как для них специально были приобретены места повышенной комфортности. Неприятная ситуация сложилась из-за того, что сотрудник аэропорта, пытаясь сгладить конфликт со 100-граммовым перевесом, предложил пожилым людям сопровождение. И уже в салоне воздушного судна выяснилось, что, воспользовавшись предложением, старики потеряли право на приобретенные места повышенной комфортности.

В авиакомпании сообщили, что у ветерана было оплачено кресло у эвакуационного выхода, однако все мировые перевозчики мира не размещают там клиентов с условиями, которые могут помешать эвакуации. Сейчас специалисты «Победы» занимаются оформлением возврата денежных средств за услугу «Выбор места», пишет «Татар-информ».