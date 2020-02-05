Фигуристка Медведева прокомментировала слухи о собственном алкоголизме

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пожаловалась на град вопросов о том, как много она употребляет алкоголя. По ее словам, это было связано с выходом сериала про фигурное катание Spinning Out на телеканале Netflix.

— После сериала Spinning Out многие у меня спрашивали, правда ли фигуристы пьют так много алкоголя. Напрямую спрашивали: «Евгения, а ты правда так много пьешь?» — рассказала фигуристка

В сериале героиня готовится к Олимпийским играм и при этом часто посещает питейные заведения, указывает Медведева. «Это неправильно, и это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют. Не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться», — рассказала спортсменка в своем «Инстаграме».

Медведева попросила подписчиков не верить всему тому, что показывают на экране и в интернете про фигуристов — особенно в части злоупотребления алкоголем.

Напомним, недавно стало известно, что Медведева не вошла в состав женской сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию.