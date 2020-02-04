С 4 февраля изменилось расписание автобуса от Казани до Свияжска

С сегодняшнего дня, 4 февраля, изменилось расписание движения автобуса от Казани до Свияжска.

Автобус по маршруту «Железнодорожная станция Свияжск — остров-град Свияжск» будет отправляться в 8.50, прибытие на остров — в 9.10. Также назначается дополнительный рейс в обратном направлении: отправление в 9.20, прибытие на станцию в 9.40.

В итоге было скорректировано расписание остальных рейсов. Таким образом, с 4 февраля автобус от станции Свияжск до острова будет отправляться в 8.50, 12.05, 14.05, 15.40, 16.40. В обратном направлении — в 9.20, 13.30, 15.10, 16.10, 17.10, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что с 4 февраля начнут курсировать дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Свияжск — Казань.