«Рубин» сыграет с «Тамбовом» на стадионе в Нижнем Новгороде

«Тамбов» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ в сезоне-2019/20 на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

«Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне», — заявила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

Таким образом, первый домашний матч на стадионе в Нижнем Новгороде «Тамбов» проведет 1 марта, соперником тамбовчан будет казанский «Рубин».