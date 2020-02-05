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Сегодня в Татарстане временами ожидается снег и до -7 градусов

05:32, 05.02.2020
Сегодня в Татарстане временами ожидается снег и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 5 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег. В отдельных районах слабая метель. Утром местами туман. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до -7°С. В Казани возможно от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -3°С до -7°С.

Общество Татарстан
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