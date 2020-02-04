Жительница Казани пожаловалась, что авиакомпания «Победа» не пустила ветерана на купленные комфортные места

Дочка ветерана Великой Отечественной войны Абдуллазяна Халимова пожаловалась на отношение сотрудников авиакомпании «Победа» к своему отцу. По ее словам, в компании сначала навязали одну услугу, а затем отказали в заранее купленных местах повышенной комфортности.

Женщину возмутило, что пожилых людей заставили сидеть в узких креслах, тогда как для них специально были приобретены места повышенной комфортности. Неприятная ситуация сложилась из-за того, что сотрудник аэропорта, пытаясь сгладить конфликт со 100-граммовым перевесом, предложил пожилым людям сопровождение. И уже в салоне воздушного судна выяснилось, что, воспользовавшись предложением, старики потеряли право на приобретенные места повышенной комфортности.

Оказалось, в правилах лоукостера прописано, что если человек пользуется услугами сопровождающего, значит, он инвалид и не может сидеть в самолете на местах повышенного комфорта в первом ряду, передает «Татар-информ».

По словам дочери ветерана, она понимает, что формально «Победа» действовала в рамках должностных инструкций. Однако считает, что в случае с ветеранами, «человеческое отношение никто не отменял.

Отметим, что за два дня это уже второй скандал с неуважительным отношением к ветеранам Великой Отечественной войны. Так вчера стало известно, что в Елабуге ушедшего из жизни ветерана похоронили прямо на дороге кладбища.

