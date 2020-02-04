«Банк Казани» открыл новый офис в центре Нижнекамска

3 февраля открылся новый офис «Банка Казани» в Нижнекамске по адресу: Химиков, д. 38. Для удобства клиентов офис переехал в просторное и светлое помещение в самом центре Нижнекамска.

В открывшемся офисе особое внимание было уделено планировке. Благодаря эргономичному дизайну помещения клиентская зона стала более удобной и комфортной. На входе имеется круглосуточная зона с банкоматом и терминалом для осуществления различных операций.

Помещение офиса оборудовано современными технологическими средствами, в том числе системами электронной очереди, призванными сократить время обслуживания и сделать его более комфортным.

По словам председателя правления банка Олега Бачурина, открытие этого офиса станет не последним в Нижнекамске. Нижнекамский район всегда был и остается для банка одним из приоритетных и важных муниципалитетов Татарстана.

«Банк Казани» по-прежнему один из самых стабильных и надежных банков не только Республики Татарстан, но и всей России. Высокая оценка международных рейтинговых агентств, а главное, доверие населения к нам — тому подтверждение. Мы, несомненно, ценим это доверие и стараемся всегда держать планку одного из ведущих банков Поволжья», — отметил Олег Бачурин.

Комплексное банковское обслуживание предпринимателей и юридических лиц, предоставление жителям республики разнообразных финансовых услуг позволит удовлетворить потребности разных категорий населения.

Клиентам банка доступен весь спектр банковских услуг. Здесь создана универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению. Физические лица смогут оформить дебетовые карты, открыть вклады, осуществить международные swift-переводы [быстрые — англ., прим. ред.]. Для юридических лиц доступно открытие расчетно-кассового обслуживания и размещение депозитов.

Стоит отметить, что в «Банке Казани» всегда привлекательный курс обмена валюты, именно поэтому банк занимает верхние строчки в рейтинге курсов валют на авторитетном финансовом портале «Банки.ру».

Для удобства клиентов в непосредственной близости располагается удобная парковка.

Ждем вас в новом офисе с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30. Суббота и воскресенье — выходные дни.

ООО КБЭР «Банк Казани»

Партнерский материал