Главврач Казанского онкодиспансера рассказал, какие меры по борьбе с раком заложены в нацпроектах

Казанский онкологический диспансер по линии национального проекта «Здравоохранения» получил уже 491 млн рублей, рассказал главврач учреждения Ильгиз Хидиятов.

— На эти средства закуплена в том числе тяжелая техника — МРТ, рентгендиагностические аппараты, маммографы — то, что помогает на ранней стадии выявлять онкозаболевания, — рассказал Хидиятов журналистам.

До 2024 года по нацпроекту выделят порядка 2,5 млрд рублей на материальную базу для онкологической службы Татарстана. В этом году планируется обновление парка машин, которые работают в радиотерапии, полностью обновление парка завершится уже к 2021 году.