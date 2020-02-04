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Главврач Казанского онкодиспансера рассказал, какие меры по борьбе с раком заложены в нацпроектах

10:21, 04.02.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане

Казанский онкологический диспансер по линии национального проекта «Здравоохранения» получил уже 491 млн рублей, рассказал главврач учреждения Ильгиз Хидиятов.

— На эти средства закуплена в том числе тяжелая техника — МРТ, рентгендиагностические аппараты, маммографы — то, что помогает на ранней стадии выявлять онкозаболевания, — рассказал Хидиятов журналистам.

До 2024 года по нацпроекту выделят порядка 2,5 млрд рублей на материальную базу для онкологической службы Татарстана. В этом году планируется обновление парка машин, которые работают в радиотерапии, полностью обновление парка завершится уже к 2021 году.

ОбществоМедицина Татарстан
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