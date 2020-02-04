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В Татарстане предприниматели жалуются на блокировки счетов без объяснения причин

07:18, 04.02.2020
В Татарстане предприниматели жалуются на блокировки счетов без объяснения причин
Фото: amur.info

Татарстанские предприниматели стали чаще сталкиваться с проблемой блокировки счетов в банках без объяснений причин. Как выяснило «Реальное время», аппарат бизнес-омбудсмена РТ получает от 2 до 12 сигналов от бизнеса каждый месяц.

Как заметил управляющий одного из промпарков республики с 30 резидентами, блокировка счета равнозначна прекращению хозяйственной деятельности, что не раз случалось среди предпринимателей в индустриальном парке. Источники объясняют активность налоговиков абсолютной цифровой прозрачностью проведения финансовых операций, которые позволяют видеть «насквозь» и контролировать каждый шаг бизнеса.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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