В Татарстане предприниматели жалуются на блокировки счетов без объяснения причин

Татарстанские предприниматели стали чаще сталкиваться с проблемой блокировки счетов в банках без объяснений причин. Как выяснило «Реальное время», аппарат бизнес-омбудсмена РТ получает от 2 до 12 сигналов от бизнеса каждый месяц.



Как заметил управляющий одного из промпарков республики с 30 резидентами, блокировка счета равнозначна прекращению хозяйственной деятельности, что не раз случалось среди предпринимателей в индустриальном парке. Источники объясняют активность налоговиков абсолютной цифровой прозрачностью проведения финансовых операций, которые позволяют видеть «насквозь» и контролировать каждый шаг бизнеса.



Подробнее — в материале «Реального времени».