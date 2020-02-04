Цех КВЗ стал пилотной площадкой в реализации нацпроекта по производительности труда

Цех лопастей и деталей из полимерных композиционных материалов Казанского вертолетного завода стал пилотной площадкой при реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Оператором программы выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода. В программе задействован производственный поток изготовления лопастей для вертолетов Ми-38/Ми-171А2.

«На выбранном участке сотрудники КВЗ вместе с экспертами ФЦК будут оптимизировать текущие процессы: проводить картирование потока, выявлять проблемные места и находить решения по их устранению, внедрять улучшения. Результаты, достигнутые на эталонном участке, будут транслироваться на другие подразделения завода», — сообщили в КВЗ.

Реализация проекта позволит заводу за первый год повысить производительность на 10%, по итогам третьего года — на 30%.

Ранее руководитель КВЗ Юрий Пустовгаров рассказал Рустаму Минниханову о планах по экспорту вертолетной техники.