Профессор КФУ рассказал о самой холодной ночи в Казани за эту зиму

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал, что в ночь с 9 на 10 февраля ожидается самая низкая температура воздуха за эту зиму — -22 градуса.

«Понятно, что погода может измениться, но тем не менее морозы на этой неделе будут. Далее, согласно прогнозам, на смену морозам придет потепление», — приводит слова Переведенцева пресс-служба КФУ.



В ближайшие дни в Казани будет тепло. Температура воздуха сегодня днем составила +2 градуса при многолетней норме -13 градусов. Это, по словам профессора, является исключительной аномалией.

Ранее синоптики рассказали, что в феврале в Казани ожидаются слабые морозы, холоднее -15 градусов не будет.