Синоптики рассказали о погоде в Казани на февраль

В феврале в Казани ожидаются слабые морозы, холоднее -15 градусов не будет. Об этом на пресс-конференции рассказали заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев и доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.



«В зоне аномального тепла находится вся Россия, температурные колебания будут до конца января, но суровых морозов ждать все равно не стоит», — сказал Переведенцев.

В целом температура воздуха в феврале будет немного ниже, чем в январе.



В ближайшие дни в Казани ожидается незначительное похолодание — сегодня ночью температура воздуха опустится примерно до -9 градусов, а в четверг и пятницу — до -5 градусов.

Напомним, аномально теплая и практически бесснежная зима создала серьезные проблемы для аграриев — страдают озимые. Работники сельхозотрасли внимательно наблюдают за посевами — на многих полях снежный покров минимален, а примерно половина сельхозугодий и вовсе открыта. Эксперты рассказали «Реальному времени», насколько может быть опасна непривычно теплая зима для сельского хозяйства, причем и для будущих посевов.