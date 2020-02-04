В Татарстане уменьшили размер минимального потребительского бюджета

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Правительство Татарстана утвердило величину минимального потребительского бюджета за IV квартал 2019 года в размере 15 785 рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В III квартале он составлял 15 663 рубля, во II квартале — 15 772 рубля, в I квартале — 15 537 рублей.

Ранее правительство Татарстана установило величину прожиточного минимума на IV квартал 2019 года в размере 8 938 рублей. Это на 357 рублей меньше, чем в III квартале (9 295 рублей).