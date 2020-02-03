«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком

«Рубин» в контрольном матче на втором сборе в Турции уступил датскому «Оденсе» (0:1).

Решающий гол был забит в первом тайме, когда форвард соперника Джебали с близкого расстояния пробил Дюпина. Во второй части матча больше атаковали казанцы, но сравнять счет не смогли.

Таким образом, «Рубин» потерпел первое поражение при новом тренерском штабе во главе со Слуцким.

Отметим, что в этой встрече впервые в форме казанцев на поле появился новичок Пабло Сантос.

«Рубин» (Казань) — «Оденсе» (Дания) — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Джебали, 29.