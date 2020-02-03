РАН заказала археологическую разведку для скоростной трассы Москва — Казань

Российская академия наук заказала работы по поиску объектов археологического наследия на территории регионов, где пройдет скоростная трасса Москва — Казань. В Татарстане археологическая разведка пройдет на площади 96 кв. км.

Археологи должны определить наличие или отсутствие исторических объектов на участках проектируемого строительства на территории Кайбицкого, Апастовского и Верхнеуслонского районов РТ. В случае если будут обнаружены памятники, необходимо будет обозначить их границы.

На работу будет выделено 1,4 млн рублей. Договор заключен с компанией «Поволжская археология», передает «РБК Татарстан».



Ране сообщалось, что смена состава правительства России не приведет к кардинальным изменениям в проекте строительства трассы Москва — Казань.

