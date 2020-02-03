В Татарстане для ремонта дорог в рамках нацпроекта будут применять новые технологии

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сегодняшний день уже на 40 объектах дорожной сети РТ работает новая, специально разработанная техника, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. В целях улучшения качества работы в России создали ряд инновационных материалов и технологий.

Глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин подчеркнул важность такой базы технологий для РТ. В реестре зарегистрировано более 300 разных видов технологий, 160 базовых конструкций и 310 правоустанавливающих документов дорожной отрасли. По итогам 2019 года Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана входит в первую тройку министерств, которые наиболее оперативно реагируют на обращения граждан в системе.

Так, в Татарстане планируют применять методику устройства верхних слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, холодную регенерацию и технологию устройства слоев покрытия по методологии объемного проектирования.



Напомним, в 2019 году были выполнены все запланированные работы в рамках проекта, а в 2020 году в Татарстане планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем для управления дорожным движением.

