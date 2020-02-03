Тренер «Ак Барса»: «Похвалили Воронкова за драку с рижанами, молодец, что не отступил»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча против «Витязя», а также прокомментировал дисквалификацию нападающего Дмитрия Воронкова за драку в игре с рижским «Динамо».

— Атмосфера в команде хорошая и боевая. Будет ли этот матч особенно важен перед плей-офф? Любой матч для нас принципиален, и задачи, в общем-то, одни и те же — выйти на игру и победить. Задача одинаковая, единственное, что мы хотим, — чтобы у нас было больше желания, и все. Желание и выполнение того, что мы требуем, — из этого сложится результат.

— Главный тренер после прошлой игры отметил, что моментов было гораздо больше, чем голов. Как решать этот вопрос?

— Моменты создаем, но нужно проявлять мастерство и реализовывать — где-то торопимся. Думаю, что главное — что мы их создаем. Нужно относиться к этому посерьезнее, например, в начале периода: с тем же «Витязем» у нас были моменты, где мы могли забить, но не забили. И вообще в той игре мы очень плохо сыграли первый период, начало матча. Нам к этому нужно быть готовыми.

— Есть понимание, почему команда иногда в первом периоде действует не так, как хотелось бы?

— Мы же не можем каждую игру выходить и молотить с первых минут в полную — накладывается усталость, мы посчитали: у нас было 5 игр через день. Всего у нас за 11 дней сегодня седьмой матч. Надо учитывать, что недавно был еще Дальний Восток — прилетели оттуда, 3 дня побыли здесь, слетали в Москву, вернулись на одну игру и опять улетели. Здесь иногда как тренер не понимаешь, где ты и кто ты, а им еще играть. Очень тяжело, я считаю, ребята молодцы — выдерживают этот график, работают, все, что могут, отдают для команды. Здорово, что мы побеждаем.

— Дмитрия Воронкова дисквалифицировали на одну игру за повторную драку. Пожурили его в раздевалке?

— Да нет, за что? Ни в коем случае. Наоборот, молодец, что не отступил. Молодой мальчишка — мы его только похвалили. А то, что дисквалификация… Это хоккей, драки — неотъемлемая часть игры.

— Михаил Глухов получил повреждение в прошлой игре. С ним что-то серьезное или просто дали ему поберечь себя?

— Да, у него повреждение, доктора еще скажут, сейчас смотрят его. Играть он не будет сегодня. Будем ждать, у нас также в лазарете и Ли, и Тихонов, и Педан остаются. Это значимые потери для нас. Они тренируются, готовятся по своим программам. Ждем их возвращения, думаю, после перерыва они уже будут играть, — сказал Горбенко.