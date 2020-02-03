В Казани росгвардейцы нашли пропавшего на прогулке ребенка

В Казани сотрудники Росгвардии помогли матери найти пропавшего на прогулке ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 2 февраля женщина обратилась к дежурным военнослужащим и рассказала, что она гуляла с ребенком, который пропал из виду на улице Татарстан. Росгвардейцы передали приметы несовершеннолетнего.

Как рассказал «Реальному времени» представитель ведомства Игорь Силко, ребенка примерно 7—8 лет заметили на соседней улице. Он стоял у одного из зданий со слезами на глазах. Ребенка доставили родителям, ожидающим его на Московской улице.

