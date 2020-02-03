«Барыс» сообщил о смерти молодого голкипера Вилена Прокофьева

18-летний вратарь системы «Барыса» Вилен Прокофьев скончался, сообщает официальный сайт казахстанской команды.

По информации пресс-службы клуба, хоккеист последние четыре месяца боролся с тяжелым заболеванием — саркомой Юинга (рак костей).

Прокофьев являлся вратарем юниорской сборной Казахстана по хоккею. На клубном уровне он выступал за команду «Снежные барсы» в Молодежной хоккейной лиге, где успел провести 29 матчей.

Свои соболезнования родным и близким погибшего также выразили казанский «Ак Барс» и остальные клубы КХЛ.