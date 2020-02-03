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Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,7 рубля

11:13, 03.02.2020
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,7 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 63,7 — 64,7 руб. за доллар.

Инвесторы выходят из рисковых активов, опасаясь распространения коронавируса. Спад активности в Китае спровоцировал снижение цен на нефть Brent $57 за баррель, что отразится на рубле.

На отечественную валюту также негативно повлияет возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ 7 февраля.

ЭкономикаФинансыБанки
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