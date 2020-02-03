ВСК и платежная система «Мир» предлагают страховку с кешбэком 10%

Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир». С 1 февраля держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.

В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в интернет-магазине, получат кешбэк в размере 10% на свою карту.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой «Мир» один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 февраля по 16 апреля 2020 года.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Ее участниками являются 302 банка, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. 159 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено 71,5 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru

Официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»