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В Челнах эвакуировали посетителей гипермаркета

09:07, 03.02.2020
В Челнах эвакуировали посетителей гипермаркета
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах накануне произошла эвакуация в гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице Машиностроительной.

Из здания были выведены 60 посетителей и сотрудники магазина.

Прибывшие на место спасатели установили, что произвольно сработал ручной пожарный извещатель из-за разгерметизации корпуса.

Причину технической неисправности предстоит установить, пишут «Челнинские известия».

Напомним, вчера в казанском «УНИКСе» прервали концерт певицы Иркэ из-за анонимного звонка о подозрительной коробке.

Происшествия Татарстан
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