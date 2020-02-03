В Челнах эвакуировали посетителей гипермаркета
В Набережных Челнах накануне произошла эвакуация в гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице Машиностроительной.
Из здания были выведены 60 посетителей и сотрудники магазина.
Прибывшие на место спасатели установили, что произвольно сработал ручной пожарный извещатель из-за разгерметизации корпуса.
Причину технической неисправности предстоит установить, пишут «Челнинские известия».
Напомним, вчера в казанском «УНИКСе» прервали концерт певицы Иркэ из-за анонимного звонка о подозрительной коробке.
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