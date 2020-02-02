Дмитрий Узинский: «Швед на то и лидер, что в конце игры принес победу «Химкам»

Защитник УНИКСа Дмитрий Узинский поделился мнением о причинах поражения от «Химок» (88:98) в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

— Как думаете, что помешало УНИКСу в концовке игры?

— Мы допустили пару ключевых ошибок, после которых нам было уже трудно дальше соперничать. Получили открытую «трешку», потом с подбора забили, а у нас были какие-то неподготовленные броски, что затрудняло погоню по очкам.

— Можно ли сказать, что первые три четверти боролись на равных?

— Да, мы бились, боролись. Нам не хватало немного агрессии в защите, много проиграли подборов. Швед для того и лидер, что в конце матча взял игру на себя и забил несколько важных мячей, — приводит слова Узинского корреспондент «Реального времени».