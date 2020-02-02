Димитрис Прифтис: «У УНИКСа достаточно тихие фанаты, но сегодня они были очень шумными»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги поражения от «Химок» (88:98) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это была очень интересная игра, где мы сделали все, что смогли. В конце, из-за некоторых деталей, мы не сумели сохранить разницу в счете. «Химки» — это очень хорошая команда, которая играет в хороший баскетбол.

В Казани достаточно тихие фанаты, но сегодня они были очень экспрессивными и шумными. Мы принимаем тот результат, который получили», — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».

Также тренер казанцев прокомментировал отсутствие в матче некоторых легионеров УНИКСа.

«Морган и Теодор отсутствовали сегодня из-за травм, а новичок Кук не заявлен в лигу ВТБ», — сказал Прифтис.