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На юге Лондона произошел теракт, ранены два человека

19:39, 02.02.2020
На юге Лондона произошел теракт, ранены два человека
Фото: pexels.com

Неизвестный совершил теракт на юге Лондона.

Как сообщается в аккаунте британской столицы в Twitter, несколько человек получили ножевые ранения, нападавший ликвидирован.

«Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в Стретеме. (...) Обстоятельства произошедшего устанавливаются; инцидент квалифицирован как относящийся к терроризму», — уточняется в сообщении.

В результате теракта пострадали два человека, передает ТАСС.

ПроисшествияОбщество
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