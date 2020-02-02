На юге Лондона произошел теракт, ранены два человека
Неизвестный совершил теракт на юге Лондона.
Как сообщается в аккаунте британской столицы в Twitter, несколько человек получили ножевые ранения, нападавший ликвидирован.
«Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в Стретеме. (...) Обстоятельства произошедшего устанавливаются; инцидент квалифицирован как относящийся к терроризму», — уточняется в сообщении.
В результате теракта пострадали два человека, передает ТАСС.ПроисшествияОбщество
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