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Синоптики предупредили о метели и гололеде в Татарстане

12:50, 02.02.2020
Синоптики предупредили о метели и гололеде в Татарстане
Фото: 16.mchs.gov.ru/

Ночью и днем 3 февраля в Татарстане, в частности на территории Казани, ожидается метель и гололед. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Сила ветра в этот период может достигать 22 метров в секунду, в Казани — до 20 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС Татарстана порекомендовали ограничить выход из зданий, а если метель застала на улице — укрыться от нее в подъездах домов или в подземных переходах. При этом следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Ранее МЧС Татарстана также сообщало о возможном сходе снега с крыш.

Общество Татарстан
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