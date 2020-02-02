Синоптики предупредили о метели и гололеде в Татарстане

Ночью и днем 3 февраля в Татарстане, в частности на территории Казани, ожидается метель и гололед. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Сила ветра в этот период может достигать 22 метров в секунду, в Казани — до 20 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС Татарстана порекомендовали ограничить выход из зданий, а если метель застала на улице — укрыться от нее в подъездах домов или в подземных переходах. При этом следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Ранее МЧС Татарстана также сообщало о возможном сходе снега с крыш.