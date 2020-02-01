МЧС Татарстана предупредило о сходе снега с крыш и снежных лавин в лесах

В выходные дни и в начале следующей недели в Татарстане ожидаются сильные осадки и теплая погода. В связи с этим существует риск схода снега с крыш зданий, предупредило МЧС республики.

В МЧС порекомендовали гражданам быть внимательными и осторожными, при движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт.

Также ведомство предупредило, что на холмах и в оврагах могут сойти снежные лавины, поэтому не следует оставлять детей без присмотра взрослых. В МЧС напомнили, что в феврале 2018 года под такой лавиной в Татарстане погиб 15-летний подросток.